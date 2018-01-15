Старт ежегодным соревнованиям «Лыжня зовет – 2018» был дан 14 января на Румболовской горе. Это первый этап массовых лыжных состязаний, второй и третий – пройдут в феврале. Всего на лыжню вышли около трехсот человек.

В забеге участвовали любители лыжного спорта от мала до велика. Самым маленьким было всего 6 лет, а самым опытным – 60. В зависимости от возраста и уровня подготовки лыжникам были предложены дистанции в 1, 2 и 3,5 км. А каждого финишировавшего ждала медаль за участие в соревнованиях.

Начальник отдела физической культуры и спорта районной администрации Андрей Чуркин пожелал участникам хорошего снега и отметил, что в этих соревнованиях без награды не останется ни один лыжник.

Заключительный аккорд праздника спорта и здоровья – традиционная лотерея, в которой каждый участник мог стать счастливым обладателем призов.