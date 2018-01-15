Житель Всеволожского района отметил вековой юбилей

Участник Великой Отечественной войны, ветеран медицинской службы Военно-морского флота полковник медицинской службы в отставке Анатолий Аверкиев отметил 100-летний юбилей.

Адресное письмо от Президента РФ Владимира Путина на торжественном вечере, посвященном столетию юбиляра, вручила глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. Вместе с ней поздравить ветерана приехали заместитель главы районной администрации по социальному развитию Елена Фролова и городские депутаты – Марианна Шевченко и Ирина Бритвина.

– Низкий поклон за подвиг и самоотверженный труд, за то, что прошли через тяжелейшие испытания, выпавшие на долю вашего героического поколения. За то, что выстояли и победили, – подчеркнули почетные гости.

Анатолий Аверкиев родился в 1918 году в селе Спасское Архангельской области. После окончания медицинского института был призван на фронт. Боевое крещение молодой врач морского артиллерийского дивизиона получил в августе 1941-го. Во время блокады Ленинграда с первого дня и до ее прорыва он находился в осажденном городе – обеспечивал выполнение боевых задач своего подразделения, личным примером показывая образец мужества и стойкости.

Ирэн ОВСЕПЯН

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