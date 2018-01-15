В субботу, 20 января, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в четвёртый раз пройдёт экологическая акция по сбору и переработке новогодних деревьев «Ёлки, палки, пять бизонов». С 12 до 14 часов участники движения «Мусора.Больше.Нет» будут принимать от населения новогодние елки, которые подлежат утилизации. Впрочем, любые хвойные, в том числе сосны и пихты, люди тоже смогут сдать волонтерам.

Во Всеволожском районе хвойные будут ждать в Сертолово, поселке Мурино и Кудрово. Собранные деревья в дальнейшем будут измельчены, а полученную щепу отправят на подстилку и подкормку животным – в Центр «Велес», Центр помощи бездомным животным «Потеряшка», Приют «Полянка», Детскую конную академию «Рутения». С адресами точек приема можно ознакомиться на сайте: https://goo.gl/16Jc4f

– Хоть мы и собираем натуральные ели после праздников, смысл нашей акции не в том, чтобы всё больше людей рубили/покупали такие ели вместо искусственных. Мы за то, чтобы люди украшали живые ёлки во дворе, а дома ставили ёлочные ветки или ёлки, сделанные своими руками, – рассказала Карина Ивченко, организатор точек приёма хвойных.