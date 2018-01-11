Записать ребенка в первый класс можно через МФЦ. В Ленинградской области стартует прием заявлений для записи в общеобразовательные учреждения.

Подать документы можно в любом МФЦ 47-го региона, в том числе и во Всеволожском. Для этого необходимо с 15 января по 30 июня обратиться в многофункциональный центр. Решение по приему в школу зарегистрированных на территории Ленинградской области детей принимается учреждениями не ранее 15 дней после начала подачи заявления. Это поможет избежать ажиотажа при подаче документов в школах.

– После подачи заявления документы будут направлены в образовательное учреждение, а затем ребенка зачислят в школу, – информируют в МФЦ Всеволожского района. – Подать заявление родители первоклассников могут не только через МФЦ. Зачислить в школу можно и заполнив электронное заявление на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или на портале «Образование Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), а также обратившись в общеобразовательное учреждение.

Отметим, что в прошлом году через МФЦ было подано 5 600 заявлений, что составило 31% от общего числа заявлений. В 2016 году этот показатель составил 22%.

Ирэн ОВСЕПЯН