Все экстренные службы Всеволожского района во время новогодних каникул работали в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций допущено не было. Об этом сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС Сергей Сигарев.

За 8 дней нового, 2018 года в районе произошло 15 случаев нарушения жизнеобеспечения населения – отключение горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления и электроэнергии. Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям всех служб аварии были ликвидированы в кратчайшие сроки. Ремонтным бригадам потребовалось от 2 до 12 часов – в зависимости от сложности, – на устранение последствий аварий.

Сотрудникам полиции головной боли добавили доморощенные «минеры» – в предновогодние дни звонки о закладке взрывчатых веществ поступали дважды – все ложные, а из СНТ «Красная заря» сотрудниками ОМОН была вывезена граната-лимонка.

В целом же криминогенная ситуация в новогодние праздники специалистами оценивается как стабильная. Пьяные драки, квартирные дебоши и нанесение телесных повреждений имели место, но не более, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

Ситуация с пожарами также не вышла за пределы штатной – в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года случилось 11 пожаров, 17 человек было спасено, двое отправлены в больнице с травмами и ожогами.

Праздничные дни оказались непростыми для сотрудников ГИБДД – всего в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Пятеро человек погибли, причем трое из них – пешеходы. Среди четверых пострадавших в ДТП – один ребенок.

Подготовилась к работе в праздники Всеволожская КМБ – поликлиническая служба трижды выходила на работу по всем территориям, были усилены дежурная служба и служба «Скорой помощи», увеличено число врачей в приемном покое.

Сотрудниками Управления ЗАГС с начала года и по 10 января включительно было зарегистрировано 90 смертей и 65 рождений.

«Не стоит акцентировать внимание на такой разнице в цифрах, – пояснила начальник Управления Юлия Шемякина. – Свидетельство о смерти родственники усопшего должны получить незамедлительно, а вот с регистрацией новорожденных родители порой не очень спешат, так что с течением времени, скорее всего, эти показатели могут выровняться».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА