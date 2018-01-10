Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выдал разрешение на строительство дороги, соединяющей ул. Арсенальная с Токсовским шоссе.

В соответствии с планом строительства подрядчик – строительная компания «Дальпитерстрой» — принимает на себя обязательство по строительству 200 метров двухполосного дорожного полотна и реконструкции 523 метров Токсовского шоссе. Срок строительства составит 7,5 месяцев.

Новый участок дороги позволит вывести поток автотранспорта за пределы жилого квартала. В декабре соответствующее поручение о первоочередном строительстве соответствующей дорожной перемычки дал глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в район новостроек.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области