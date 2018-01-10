В связи со вступлением в силу Социального кодекса Ленинградской области с 1 января увеличены размеры социальных выплат, установленных законодательством Ленинградской области.

Первые три месяца действия кодекса определены как переходный период: до 1 апреля 2018 года меры социальной поддержки, решение о предоставлении которых без учета критериев нуждаемости было принято до вступления кодекса в силу, предоставляются без учета критериев нуждаемости.

Порядок подтверждения права на получение выплат с учетом критерия нуждаемости и перечень документов, необходимых для этого, будет доведён до всех получателей выплат. Информация также появится на сайте комитета по социальной защите населения, разъяснительные встречи пройдут в муниципальных образованиях региона.

С новыми размерами социальных выплат можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области