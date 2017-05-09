В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ “О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” постановляю:

1. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее – чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций), а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.

2. В целях реализации усиленных мер безопасности, введение которых предусмотрено пунктом 1 настоящего Указа:

а) межведомственному оперативному штабу по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее – межведомственный оперативный штаб) до 25 мая 2017 г. определить перечень контролируемых зон и утвердить описание границ запретных зон;

(в ред. Указа Президента РФ от 22.05.2017 N 224)

б) Министерству транспорта Российской Федерации по согласованию с межведомственным оперативным штабом установить до 25 мая 2017 г. на период с 1 июня по 4 июля 2017 г. и до 1 мая 2018 г. на период с 1 июня по 17 июля 2018 г.:

(в ред. Указа Президента РФ от 22.05.2017 N 224)

зоны ограничения полетов, запретные зоны использования воздушного пространства над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности, а также определить случаи, когда использование воздушного пространства таких зон разрешается;

запретные для плавания районы акватории, в пределах которой вводятся усиленные меры безопасности, правила для таких районов, а также определить случаи, на которые действие запретов не распространяется.

3. Определить, что:

а) контролируемые зоны устанавливаются в целях организации санкционированного доступа в них физических лиц и транспортных средств;

б) доступ физических лиц и транспортных средств в контролируемые зоны осуществляется после проведения уполномоченными лицами досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, транспортных средств и провозимых на них вещей (в том числе с применением технических средств);

в) запретные зоны устанавливаются в целях исключения доступа в них граждан и транспортных средств без служебной или производственной необходимости;

г) границы контролируемых и запретных зон обозначаются на местности (на территории, зданиях, сооружениях, объектах) хорошо видимыми знаками и (или) надписями правообладателями земельных участков, зданий, сооружений, объектов.

4. Установить, что на территориях городов Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 г. и на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 г.:

а) граждане Российской Федерации, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях (за исключением больниц, гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз и иных мест временного пребывания и размещения), не являющихся их местом жительства, или прибывшие для постоянного проживания на новое место жительства, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации для регистрации по месту пребывания или по месту жительства с заявлением, составленным по установленной форме, и представить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

б) территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации регистрируют граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в день обращения при представлении заявления и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и выдают им документы о регистрации по месту пребывания или по месту жительства;

в) уведомление территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о сроке и месте своего пребывания осуществляется гражданами Российской Федерации непосредственно при личном обращении в территориальные органы названного Министерства;

г) регистрация и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту временного пребывания (в больнице, гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе и в иных местах временного пребывания и размещения) производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

д) постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для временного пребывания (временного или постоянного проживания), осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания или место жительства при представлении документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимающей стороной либо непосредственно иностранными гражданами или лицами без гражданства в соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;

е) требования, касающиеся порядка постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства, установленные подпунктами “а” – “д” настоящего пункта, не распространяются на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а также на представителей FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.

5. Запретить с 1 июня по 17 июля 2018 г. въезд на территории городов Казани, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 г. – на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска автобусов, за исключением:

а) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах названных городов;

б) автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе “ЭРА-ГЛОНАСС” и обеспечивающей передачу в автономную некоммерческую организацию “Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации” информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов, формируемой на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов этой системы совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами, при условии, что владельцы таких автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов;

в) автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом, принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов.

6. Правительству Российской Федерации в месячный срок определить:

а) порядок оснащения автобусов, указанных в подпункте “б” пункта 5 настоящего Указа, аппаратурой спутниковой навигации, порядок ее идентификации в государственной автоматизированной информационной системе “ЭРА-ГЛОНАСС”, а также состав информации о местонахождении, направлении и скорости движения автобусов и порядок передачи такой информации в автономную некоммерческую организацию “Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации”;

б) порядок направления владельцами автобусов, указанных в подпункте “б” пункта 5 настоящего Указа, уведомлений о планируемом въезде автобусов на территории городов, названных в абзаце первом пункта 5 настоящего Указа, состав содержащихся в них сведений, а также порядок передачи таких сведений в соответствующие территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

7. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, в случае необходимости по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации, а также с соответствующими территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами безопасности принимать дополнительные меры по временному ограничению движения транспортных средств.

8. Федеральному дорожному агентству совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации обеспечить своевременное информирование водителей транспортных средств о временных ограничениях движения транспортных средств, возможных маршрутах объезда и местах для стоянки транспортных средств путем расстановки информационных дорожных знаков, размещения информации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Установить, что в период проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций расположенные на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи объекты производственного, социально-культурного, спортивного и коммунально-бытового назначения, земельные участки, предназначенные для размещения названных объектов, и иные территории, в отношении которых требуется реализация специальных мер по их антитеррористической защищенности, подлежат усиленной охране, оборудованию средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны более высокого класса защиты, чем предусмотрено требованиями к антитеррористической защищенности таких объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации. Более высокий класс защиты устанавливается по результатам дополнительных обследований названных объектов межведомственной комиссией по обследованию места массового пребывания людей.

10. Межведомственному оперативному штабу:

а) определить категории лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий, предусмотренных подпунктом “б” пункта 3 настоящего Указа;

б) определить порядок доступа граждан и транспортных средств в контролируемые и запретные зоны;

в) определить перечень предметов, запрещенных и ограниченно разрешенных к проносу (провозу) в контролируемые и запретные зоны;

г) установить правила осуществления отдельных видов деятельности в контролируемых и запретных зонах;

д) организовать охрану контролируемых и запретных зон;

е) определить порядок принятия территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации решения, предусмотренного подпунктом “в” пункта 5 настоящего Указа.

11. Установить, что в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, в период с 1 июня по 12 июля 2017 г. и в период с 25 мая по 25 июля 2018 г. могут проводиться в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, которые определяются органами исполнительной власти таких субъектов Российской Федерации или соответствующими органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами безопасности.

12. Запретить с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности:

а) оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта, а также передачи, ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами возложенных на них федеральным законом служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции);

б) оборот взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения, а также изделий на их основе (за исключением хранения и изъятия таких веществ, материалов и изделий);

в) оборот ядовитых веществ, включенных в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964 (за исключением хранения и изъятия таких веществ, а также за исключением случаев, когда они входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке).

(п. 12 в ред. Указа Президента РФ от 22.05.2017 N 224)

12.1. В исключительных случаях оборот оружия, патронов, веществ, материалов и изделий, названных в пункте 12 настоящего Указа, может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба.

(п. 12.1 введен Указом Президента РФ от 22.05.2017 N 224)

13. Приостановить в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

14. Правительству Российской Федерации в месячный срок определить перечень производств и организаций, предусмотренных пунктом 13 настоящего Указа, а также порядок приостановления деятельности таких производств и организаций.

15. Министерству внутренних дел Российской Федерации на период введения усиленных мер безопасности обеспечить:

а) в пределах своей компетенции усиленный режим охраны общественного порядка в местах пребывания спортсменов, на спортивных объектах и по решению межведомственного оперативного штаба на иных объектах и территориях;

б) контроль за соблюдением требований и запретов, установленных пунктами 4 и 5 настоящего Указа.

16. Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечить в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности:

а) организацию контроля за исполнением запрета, предусмотренного подпунктом “а” пункта 12 настоящего Указа;

б) изъятие соответствующими территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации оружия, патронов к нему, боеприпасов и специальных средств в случаях выявления фактов их незаконного оборота и хранение изъятого оружия, патронов к нему, боеприпасов и специальных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации в период введения усиленных мер безопасности;

в) организацию начиная соответственно с 13 июля 2017 г. и с 26 июля 2018 г. возврата изъятого и принятого на хранение оружия, патронов к нему, боеприпасов и специальных средств их владельцам при отсутствии оснований, препятствующих такому возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, принять меры, направленные на проведение организациями (медицинскими, аптечными, оптовой торговли лекарственными средствами), обеспечивающими население лекарственными препаратами для медицинского применения на основании лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, а также оказывающими населению медицинскую помощь с применением лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, мероприятий по формированию достаточного запаса лекарственных препаратов, необходимого для бесперебойного функционирования названных организаций.

18. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности:

а) определить по согласованию с созданными в соответствующих субъектах Российской Федерации оперативными штабами по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года границы территорий, в пределах которых вводятся запреты на продажу и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне дня проведения матчей чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций и в день их проведения;

б) определить в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ “О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и с учетом запланированных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций дополнительные места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласовав их с оперативными штабами, названными в подпункте “а” настоящего пункта.

19. Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, обеспечить решение финансовых, организационных и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа.

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

9 мая 2017 года

N 202

Источник: Российская газета