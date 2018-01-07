Дорогие отцы, братия и сестры! Поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова! Тишина и покой, воцарились и воссияли в Рождественскую ночь более двух тысяч лет назад. Этот мир и покой так ожидаемы были людьми, терзаемыми внешними политическими условиями. Его все ждали, но не все узрели, не все поняли, что свершилось пришествие в мир Самого Бога. Не все увидели в Родившемся в Вифлееме Младенце Предвечного Бога.

Наша главная молитва в эти святые рождественские дни – чтобы мы своим порой затуманенным умом, черствым и жестким сердцем не повторяли ошибок древности. Чтобы мы видели Христа в ежеминутном течении времени, в каждом мгновении жизни. Чтобы мы ощущали присутствие Его в наших ближних. А если мы будем чувствовать Божие присутствие в людях, то и наше сердце не будет покрыто слоем льда и бесчувствия. Дай Бог, чтобы Родившийся в Вифлееме Богомладенец даровал мир и благоденствие Отечеству нашему.

Не так спокойно и мирно, как хотелось бы, созидается жизнь нашей страны, но пусть никакой раздрай не присутствует в ней! Пусть народ наш живет в мире и благополучии, которое будет не только материальным благосостоянием, но и получением благ от Господа. Если так будет – то все вместе мы сможем преодолеть и трудности, и невзгоды, а самое главное, сумеем оценить мгновения жизни, благословенной и данной нам Богом, сумеем благодарить Бога всегда, любить ближних своих, всех людей.

Я сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова! Рад, что сегодня в таком множестве вы собрались под сводами кафедрального собора на Божественную литургию, на молитву Господу с благодарением обо всех благодеяниях, которые Бог нам даровал в годе прошедшем, и с надеждой на год наступивший. Потому что есть нам, за что благодарить и есть, на что надеяться. Наше упование в Боге! И я рад тому, что город Выборг наш развивается, что мы – слава Богу! – живем и трудимся. Вот дай Бог, чтобы, сохраняя Веру Православную и традиции наших предков, мы и впредь могли быть вместе, могли ценить то, что нам передали они. Как хорошо, когда в дни Рождества, Святочные дни люди целыми семьями приходят в храм, вместе молятся, вместе после богослужения располагаются за праздничным столом, размышляя о торжестве Рождества и поздравляя друг друга. В этом и есть сила русской души, сила непобедимости русского народа – в глубине веры и в хранении традиций. Вот дай Бог, чтобы так было и далее. Всех вас вновь и вновь сердечно поздравляю с праздником!

Фото Антона ЛЯПИНА