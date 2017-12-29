Продолжается конкурс фотографии, посвященный животному миру и природе Ленинградской области. Участвовать в конкурсе могут все желающие – профессиональные фотографы и любители, юные фотографы и со стажем. А наградит победителей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Цель конкурса – привлечение внимания населения, особенно молодёжи, к сохранению природного разнообразия Ленинградской области, красоте и бережному отношению к природе, поощрение, содействие росту мастерства фотолюбителей, профессиональных фотографов, занимающихся природной фотографией.

Работы победителей конкурса будут демонстрироваться на выставке в штаб-квартире Русского Географического общества, победители будут приглашены для торжественного награждения с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Более подробно узнать об условиях участия в конкурсе можно на сайте организаторов конкурса – Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области – http://fauna.lenobl.ru, Всероссийской общественной организации «Русское Географическое общество: https://www.rgo.ru/ru/leningradskoe-oblastnoe-otdelenie; https://www.rgo.ru/ru/sankt-peterburgskoe-gorodskoe-otdelenie; https://vk.com/rgo_spb, сайте администрации Ленинградской области – www.lenobl.ru. Заявки принимаются до 10 февраля 2018 года.