В связи с проведением Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» в течение нескольких месяцев на общественных пространствах и дворовых территориях города Всеволожска, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», для жителей будут проводиться праздники, культурные и спортивные мероприятия.

Вот что ждет жителей и гостей города в новогодние праздники:

30 декабря 2017 г. в 12.00 и 14.00 на ул. Вокка, д. 6 корп. 2 и ул. Советская, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 78 – Новогодняя игровая программа для детей «В поисках Нового года».

1 января 2018 г., 1.00 – 3.00, Юбилейная площадь, народное гулянье «В гостях у Нового года!».

С 1 января по 10 марта 2018 г., 10.00 – 22.00, массовые катания на бесплатном городском катке на Юбилейной площади.

4–5 января 2018 г. в 12.00 на Юбилейной площади – Новогодняя спортивно-игровая программа для родителей с детьми «Выходи гулять» – «Весёлые старты» для детей младшего школьного возраста, спортивные соревнования, эстафеты для всех желающих.

5 января 2018 г. в 12.00 на ул. Комсомола, д. 7–11 – «Веселые старты».

6 января 2018 г. в 12.00 на Юбилейной площади – Игровая тематическая программа «Накануне Рождества», эстафеты.

7 января 2018 г. в 12.00 на Юбилейной площади – «Рождественские забавы!». Спортивно-развлекательные соревнования для родителей с детьми (метание снежков в цель, бег в мешках, прыжки через канат).