Социальное такси – по единому номеру

С 9 января 2018 года жителям Всеволожского района за транспортными услугами социального такси следует обращаться на телефон единой диспетчерской службы с многоканальным, бесплатным, круглосуточным номером 8-800-777-04-26. Теперь телефон станет единым для всей Ленинградской области.

По телефону +7-965-032-18-04 можно получить консультацию о предоставлении услуг социального такси. Данный телефон не является бесплатным и оплачивается в соответствии с тарифами сотового оператора, сообщает комитет по социальным вопросам администрации Всеволожского района.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси в круглосуточном режиме не позднее чем за 2 дня до предоставления транспортной услуги. График работы службы социальное такси совпадает с графиком работы социально значимых объектов.

Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту. Получателю услуги может быть оформлено не более шести заявок в месяц. Транспортное средство при подаче ожидает получателя услуги в пункте назначения бесплатно не более 15 минут. С 16-й минуты ожидание оплачивается по тарифам перевозчика. Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не производится. В случае необходимости предоставления транспортной услуги одному получателю услуги более шести раз в месяц все последующие поездки, начиная с седьмой, оплачиваются получателем по полному тарифу стоимости транспортных услуг. При наличии медицинского заключения о необходимости проведения процедур гемодиализа получателю услуги может быть оформлено не более восьми заявок в месяц.

Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку не более двух сопровождающих. Транспортные услуги оказываются бесплатно или на условиях льготной оплаты. Граждане оплачивают проезд автотранспортной организации, непосредственно оказывающей услугу по перевозке в размере 25 процентов полной стоимости поездки, за исключением случаев бесплатного оказания услуг.