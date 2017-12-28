В среду, 27 декабря, в правительстве Ленобласти прошло вручение свидетельств о присвоении профессии выпускникам Мультицентра социальной и трудовой интеграции. На торжественном мероприятии свидетельства получили 42 жителя региона с ограниченными возможностями здоровья из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.

Выпускникам вручили удостоверения по специальностям: обувщик по ремонту обуви, оператор ЭВМ, изготовитель художественных изделий из бересты, изготовитель художественных изделий из керамики, швея, уборщик служебных помещений.

Руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко отметила, что этот праздник – ни в коем случае не прощанье. Выпуская учеников в профессиональную жизнь, педагоги Мультицентра не забывают о них, всегда ждут в гости, поддержат и помогут, в том числе и с трудоустройством.

– В 2018 году мы планируем открыть новые мастерские после реновации, у нас появятся новые образовательные модули в области декоративно-прикладного творчества, востребованные рынком труда нашего региона, – подчеркнула Ирина Дрозденко.

Завершилось мероприятие совместной постановкой воспитанников Мультицентра и учеников Ленинградского колледжа культуры и искусства по мотивам «Бременских музыкантов».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти