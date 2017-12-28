Девять самых востребованных автобусных маршрутов Ленинградской области будут работать в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года.

Соответствующая договорённость достигнута между региональным управлением по транспорту и холдинговой транспортной компанией «Питеравто», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Все маршруты связывают поселения Ленинградской области со станциями метрополитена, которые также будут работать круглосуточно. Стоимость проезда не изменится, а все действующие льготы сохранятся.

Перечень маршрутов:

1. 596А – д. Кудрово – ст. м. «Ул. Дыбенко»;

2. 692 – ст. м. «Ул. Дыбенко» – ЖК «Новый Оккервиль»;

3. К-18 – г. Гатчина, пл. Богданова (микрорайон Аэродром) – Санкт-Петербург;

4. К-18А – г. Гатчина, ж/д платформа Мариенбург – Санкт-Петербург;

5. К-100 – г. Гатчина – Санкт-Петербург;

6. К-610 – ж/д станция Саблино – ст. м. «Звездная»;

7. К-105а – д. Иннолово – ст. м. «Проспект Ветеранов»;

8. С-565 – г. Кировск – ст. м. «Ул. Дыбенко»;

9. К-486В – дер. Горбунки – ст. м. «Проспект Ветеранов».