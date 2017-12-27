В преддверии Дня спасателя в КДЦ «Южный» сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района подвели итоги своей деятельности в 2017 году и определили задачи на 2018-й.

В докладе начальника 15-го ОФПС подполковника внутренней службы Виталия Альшина прозвучали цифры и были приведены факты успешной работы сотрудников гарнизона.

Подполковник Виталий Альшин отметил, что 2017 год был непростым, приходилось решать множество сложнейших задач, реагировать на вызовы природы и техногенные аварии. Работа по предупреждению тушению пожаров велась в тесном взаимодействии с администрацией района, администрациями городских и сельских поселений. В результате удалось сохранить положительную динамику по основным показателям деятельности, в частности не допустить увеличения количества пожаров и добиться снижения на 25% количества погибших при пожарах (гибели детей на пожарах не допущено). Количество пожаров сократилось на 9,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чрезвычайных ситуаций на территории района не произошло.

Количество погибших на пожарах составило 24 человека, количество пострадавших увеличилось в 2 раза и составило 17 человек. Количество спасенных на пожаре составило 192 человека, что на 62 % больше, чем в прошлом году.

За 12 месяцев текущего года во Всеволожском районе зарегистрировано 673 пожара. За весенне-летний пожароопасный период на территории района произошло два незначительных лесных пожара на общей площади 0,2 га.

С начала года пожарно-спасательные подразделения 772 раза участвовали в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В результате взаимодействия подразделений пожарной охраны, бригад скорой медицинской помощи, сотрудников ГИБДД спасено 54 человека, оказана помощь 724 гражданам.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения памятными медалями, Почетными грамотами и Благодарностями лучших сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона, в которой приняли участие глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук и глава районной администрации Андрей Низовский.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА