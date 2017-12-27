В ДК «Выборгский» 26 декабря прошла Елка главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского. В фойе театра Дед Мороз и Снегурочка забавляли малышей, проводили конкурсы и водили хоровод вокруг елки.

Андрей Низовский поздравил ребят с наступающим Новым годом. По многолетней традиции глава администрации преподнес новогодний подарок. В этот раз Московский Губернский театр Сергея Безрукова представил музыкальный спектакль «Сказ о серебряных крыльях», премьера которого состоялась в Санкт-Петербурге. В мюзикле были задействованы актеры известных московских мюзиклов, театра и кино.

Маленькие зрители внимательно наблюдали за полным интриг и приключений сюжетом сказки о волшебной истории любви двух лебедей, Любавы и Миролюба. Ребята оказались в атмосфере праздничного бала, в чаще «Мертвого леса», в царстве золотой осени, на хрустальной глади Новогоднего озера.

После спектакля школьникам вручили подарки от главы администрации.

Ирэн ОВСЕПЯН