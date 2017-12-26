Предприятиям выпускающим промышленную продукцию могут упростить систему налогообложения.

Соответствующий законопроект, направленный на поддержку и модернизацию производства, принят Законодательным собранием Ленинградской области в первом чтении. Документ был подготовлен по инициативе губернатора 47-го региона Александра Дрозденко.

Отметим, что благодаря законопроекту планируется снизить налог на прибыль до пяти процентов. Инвестконтракт заключается на срок до десяти лет. Эта мера поддержки будет предусмотрена только для тех инвесторов, которые готовы вложить в экономику более 50 миллиардов рублей, а также намерены производить в регионе продукцию, не имеющую аналогов. Не менее важным условием является создание высокооплачиваемых рабочих мест.

В правительстве региона не скрывают, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые могут рассчитывать на получение данной льготы. Как не раз говорил Александр Дрозденко, такие меры позволяют «подстегнуть интерес инвесторов к нашему региону».

Ирэн ОВСЕПЯН