В детский сад в Кудрово приехал главный Дед Мороз Ленинградской области – губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Видеоролик с участием преобразившегося губернатора опубликован на его официальном канале в YouTube.

В амплуа сказочного волшебника Александр Дрозденко поздравил ребятишек с наступающим праздником и вручил им подарки. А затем снял окладистую бороду и выступил с новогодним обращением и добрыми пожеланиями ко всем жителям Ленинградской области. Полная версия ролика доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=jq1CEwDDJeA