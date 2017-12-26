Стоимость классического застолья для четырех человек в Ленинградской области составит в этом году шесть тысяч рублей. Таковы данные Росстата. По прогнозам экспертов, траты россиян на празднование Нового года составят около трех миллиардов рублей.

Вне зависимости от толщины кошелька на каждом столе точно будет главный символ праздника – салат оливье. По нему-то и можно судить, насколько стал дороже пир в новогоднюю ночь. В Росстате отмечают, что стоимость культового новогоднего салата, в состав которого входят консервированные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез и репчатый лук, выросла на 2,2% и составила 326 рублей в расчете на трех-четырех человек.

При этом эксперты подчеркивают, что за последние несколько месяцев некоторые продукты в потребительской корзине жителей 47-го региона подешевели – это капуста, яйца, мясо курицы, свинина.

Отметим, что накладнее всего, по данным Росстата, накрыть новогодний стол жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии, где придется потратить 8 100, 7 700 и 7 600 рублей соответственно. Самая низкая стоимость новогоднего стола в Ингушетии – 3 100 рублей.

В стандартный набор продуктов для новогоднего стола (в расчете на семью из четырех человек), по оценкам Росстата, входят 29 наименований продуктов. Это – сливочное масло, сыр, хлеб, салат оливье, мясокопчености, сырокопченая колбаса, рыбные консервы, курица, говядина, картошка, огурцы (свежие и консервированные), деликатесы (красная икра), помидоры, сельдь под шубой, отечественное игристое вино и минеральная вода, шоколадные конфеты, апельсины, лимоны, яблоки, сок, чай, торт и др.

Ирэн ОВСЕПЯН