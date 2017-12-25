Полицейский Дед Мороз поздравил ребят в Кошкино

В Центр «Молодежный» в деревне Кошкино 22 декабря приехал Дед Мороз, чтобы поздравить 120 ребят из неблагополучных семей с новогодними праздниками. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Приехал сказочный дедушка не на тройке с колокольчиками, а на полицейском автомобиле с красно-синими «мигалками». Необычными оказались и традиционные праздничные конкурсы. В ходе игр подростки должны были продемонстрировать свои знания основ законопослушного поведения, а также правил личной и общественной безопасности, поведения в публичных местах, на проезжей части и объектах транспорта.

На одном из этапов игры ребята написали Деду Морозу письма с рассказами о своих хороших поступках в минувшем году, упомянув, конечно, и о своих заветных мечтах в году наступающем. В завершение встречи полицейский Дед Мороз вручил всем ребятам новогодние подарки, после чего все вместе сфотографировались на память.

Организаторами акции выступили сотрудники УМВД России по Всеволожскому району совместно с комиссией по делам несовершеннолетних.

Фото Антона ЛЯПИНА