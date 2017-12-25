Новый год уже не за горами, и городские депутаты создают праздничное настроение горожанам. Первая занимательное представление для детворы прошло 24 декабря во дворе по ул. Комсомола, 2, в районе Мельничного Ручья.

Ребятня вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом будущего года – собакой Дружком, выбирали самую красивую елку, водили вокруг нее хороводы, участвовали в разных конкурсах и получали подарки.

– До Нового года в городе пройдет около десяти представлений, – говорит депутат всеволожского совета депутатов Марианна Шевченко. – Депутаты проведут в своих округах праздничные мероприятия.

– Чтобы прочувствовать все очарование, волшебство новогоднего праздника, надо в первую очередь настроиться на это, – рассказывает депутат всеволожского совета депутатов Ирина Бритвина. – Малыши верят в чудеса, тем и прекрасно детство. Поэтому мы решили для ребятни устроить настоящий праздник. Не секрет, что один из способов – написать письмо Деду Морозу. Поэтому в конце нашего представления краснощекий сказочный волшебник соберет все пожелания ребятишек и очень постарается осуществить детские мечты.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА