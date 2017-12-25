Администрация Сертолово продлила сроки проведения конкурса по созданию официального символа – гимна МО Сертолово Всеволожского района до 28 апреля 2018 года.

Конкурс проводится в целях выявления лучших вариантов проекта музыкальной редакции и текста гимна муниципального образования Сертолово, наиболее ярко отражающих историю, величие ратных и трудовых подвигов народа, духовного, политического, экономического, культурного наследия и потенциала муниципального образования Сертолово. В конкурсе могут принять участие профессиональные и самодеятельные композиторы, музыканты, поэты, творческие коллективы, иные граждане и объединения граждан, а также юридические лица.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте: http://www.mosertolovo.ru/council/decisions/11070/

Конкурсные материалы представляются лично, через представителя, по почте или курьерской доставкой по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, к. 2, 2 этаж, каб. № 23, с пометкой «На конкурс». Время приема документов: понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30.