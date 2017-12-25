Дольщики проблемного объекта создали кооператив для продолжения строительства при помощи областных властей. 23 декабря состоялось общее собрание дольщиков компании «Спекапстрой СПб» – застройщика ЖК «Воронцов» в Мурино, находящегося в процедуре банкротства.

Дольщики-кредиторы решали, что они будут делать с недостроем – продавать землю с торгов или создавать жилищно-строительный кооператив для возведения дома. 95% дольщиков высказались за продолжение строительства и создание ЖСК. Проголосовавшие против, согласно закону о банкротстве, лишаются права на квартиру и переходят в реестр денежных требований, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Глава Дирекции комплексного развития территории Ленинградской области Даниил Федичев рассказал, что строить новый дом кооператив будет под контролем Дирекции через механизм доверительного управления. «Перезапущен» проект будет на средства дочерней структуры областной администрации – Ленинградского областного агентства ипотечного кредитования – агентство на собственные средства сделает проект, получит положительное заключение экспертизы, разрешительную документацию, проведет подготовительные работы на площадке. Далее будет привлечен крупный генподрядчик, и возведение ЖК будет финансироваться от продажи квартир. На подготовительные процессы уйдет 9 месяцев, на стройку — до двух лет. Даниил Федичев подчеркнул, что, согласно позиции властей Ленинградской области, дольщики получат свои квартиры без доплат.

Процедура наблюдения была введена в феврале 2017 года и спустя 10 месяцев – рекордный для проблемного объекта срок – были пройдены необходимые этапы банкротства и принято решение о создании нового кооператива. В ходе процедуры объект был очищен от сомнительных договоров: всего было подано около 450 заявлений о включении в реестр требований на жилое помещение, в итоге в реестр суд включил немногим более 300 человек.

Напомним, строительство жилого комплекса «Воронцов» из двух 12-этажных зданий началось ООО «Спецкапстрой СПб» в 2013 году. Возведение дома было остановлено в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет застройщика.