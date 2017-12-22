Александр Дрозденко примерил шубу и бороду

Необычное видео размещено сегодня на официальном канале губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в сети YouTube.

В небольшом 30-секундном ролике губернатор походит к дошкольному отделению Кудровского центра образования № 1 приговаривая на ходу: «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты…». В следующем кадре Александр Дрозденко появляется уже в образе сказочного волшебника и в компании муниципальных чиновников репетирует новогоднее обращение. Заканчивается короткий ролик-тизер интригующим титром «скоро на канале…». Посмотреть ролик можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yjE-jfryMXg

Судя по всему, жителей Ленинградской области ожидает оригинальное поздравление от губернатора, который предстанет перед гражданами в неожиданном амплуа.