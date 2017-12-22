Этим крылатым выражением глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский охарактеризовал ситуацию в Пригородном ДРСУ № 1, которое накопило долгов почти на 65 млн рублей и фактически было признано банкротом.

Считавшееся одним из самых проблемных государственных предприятий, отвечающих за содержание трасс в Ленинградской области – «Пригородное ДРСУ №1», обслуживающее часть дорог Всеволожского района, меньше чем за год смогло стабилизировать финансовое состояние, сообщили в пресс-службе областного комитета по дорожному хозяйству.

В апреле пост директора покинул предыдущий руководитель Николай Сердюк: к этому моменту ДРСУ накопило долгов почти на 65 млн рублей и фактически было признано банкротом. Дорожным комитетом было принято решение о необходимости «реанимирования» ДРСУ: весной новым руководством был проведен аудит задолженностей и составлен график платежей кредиторам. Во время проверки выяснилось, что за несколько лет ДРСУ фактически прекратило само выполнять дорожные работы, так как практически весь объем работ передавался на исполнение субподрядным организациям. В итоге получилось так, что частные компании получали прибыль, а государственное предприятие подрывало собственную финансовую стабильность.

Вместе с наведением порядка в документах постепенно преображается база ДРСУ, расположенная в Кузьмолово: с территории вывезли несколько тонн мусора и металлолома, а в скором времени в административном здании будет проведен косметический ремонт. Сейчас ДРСУ вовремя рассчитывается с поставщиками коммунальных ресурсов, платит налоги и зарплату.

– Парадокс в том, что, вгоняя предприятие в банкротство, руководство ДРСУ, что называется, рубило сук, на котором сидело: сотрудники остались бы без зарплаты и крыши над головой. Директор ДРСУ – это, прежде всего, хозяин, который отвечает за государственное имущество, поэтому если нет желания развивать организацию и улучшать условия для самих себя, то такая работа никому не нужна, – прокомментировал Юрий Запалатский.

На начало января намечено судебное заседание по снятию банкротного обременения.