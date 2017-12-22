Производственный травматизм в Ленинградской области снизился почти вдвое. Об этом на первом Конгрессе по охране труда заявил председатель комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. В работе форума приняли участие более 100 руководителей и специалистов областных предприятий.

– Безусловно, сегодня промышленные объекты региона модернизируются, – отметил Алексей Брицун. – Однако наряду с техническим переоснащением предприятиям необходимо внедрять новые механизмы предупреждения и управления рисками. Мы намерены продолжить работу в этом направлении.

Участники мероприятия отмечали, что для предотвращения травматизма необходимо проводить мероприятия, направленные на обучение персонала, проверять знания по охране труда при эксплуатации электроустановок и других требований нормативно-технической документации. В заключение форума наградили лучших областных специалистов по охране труда.

Ирэн ОВСЕПЯН