Жильцы 39 проблемных новостроек в этом году справили новоселье. Всего было сдано около 11 тысяч квартир. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании комиссии по защите прав обманутых дольщиков.

– Сегодня есть два способа решения проблемы: заставить застройщиков завершить строительство или начать процедуру банкротств, – отметил Александр Дрозденко. – Со своей стороны правительство, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки прорабатывает разные механизмы по привлечению капиталов. Взамен строителям представят некоторые преференции.

Всего на заседании обсуждалась дальнейшая судьба 22 недостроев. В пресс-службе правительства отметили, что самой проблемной застройкой Ленинградской области стал ЖК «Силы природы» в Мурино. Кстати, представители застройщика не раз заявляли о таинственном инвесторе, который готов вложить средства в завершение строительства. Правда, в областном правительстве обещаниям компании быстро решить проблему верят слабо. Как сообщали СМИ еще в прошлом году инвестировать в проект собиралась компания «Охта Групп» Владимира Свиньина. Он подтверждал переговоры, отмечая при этом, что «о сделке говорить преждевременно». Ранее одним из инвесторов достройки проекта называли Юрия Рыдника – экс-совладельца Балтинвестбанка, который попал под санацию.

Ирэн ОВСЕПЯН