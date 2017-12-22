Истребитель из 14-го Краснознамённого гвардейского истребительного авиаполка обнаружили поисковики из отряда специального поиска «Крылья Родины» в районе деревни Манушкино Всеволожского района.

Машина лежала в болотистой местности на глубине нескольких метров. Пришлось прибегнуть к помощи двух насосов, которые постоянно откачивали воду из воронки. В работе принимали участие от 8 до 12 человек.

Благодаря номеру, сохранившемуся на разбитом двигателе, удалось установить, что на Як-1 летал гвардии лейтенант Виктор Тарасевич 1919 года рождения. Самолёт потерпел крушение 27 мая 1943 года. Останков лётчика рядом с машиной не было.

– Поисковики хорошо поработали в Подольске – в архиве Министерства обороны. И обнаружили там документ о том, что 27 мая четыре истребителя Як-1 вылетели на боевое задание в район железнодорожной станции Липки. Около Шлиссельбурга их встретили два немецких самолёта Focke-Wulf. Завязался бой. Возможно, после того, как ему не удалось сбить противника с помощью оружия, Виктор Тарасевич пошёл на таран, – рассказал руководитель ОСП «Крылья Родины» Виктор Соболев.

По крайней мере, поисковики обнаружили на машине следы лобового удара. Виктор Тарасевич из горящей кабины успел выпрыгнуть с парашютом и остался жив. Немецкий лётчик тоже остался жив. Он выпрыгнул с парашютом в районе Мги. Противником Виктора Тарасевича оказался знаменитый ас – лётчик люфтваффе Норберт Ханниг. Он сражался в составе легендарной истребительной эскадры «Зелёное сердце».

Людмила ОДНОБОКОВА