В Сертолово запущен новый автобусный маршрут № 678, который связывает жилой квартал «Новое Сертолово» и станцию метро «Озерки».

По данным управления по транспорту Ленинградской области, ежедневно автобусами будут пользоваться порядка 4 тысяч жителей. Время в пути составит около получаса. Первый месяц на линии будут работать четыре автобуса в пилотном режиме. После этого компания-перевозчик «ООО «АТП Барс-2» выведет на маршрут дополнительные автобусы.

На новые автобусы впервые нанесена символика, посвященная наступающему Году туризма в Ленинградской области.

– На маршруте реализована схема социальной ответственности бизнеса – проезд на автобусе будет бесплатным для жителей, старше 75 лет», – подчеркнул начальник управления по транспорту Павел Постовалов.