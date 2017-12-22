Сегодня, 22 декабря, в Западном микрорайоне Мурино открылся новый детский сад. Детский сад, расположенный на бульваре Менделеева, 16, построила компания «Арсенал-Недвижимость». Это третье отделение Муринского детского сада комбинированного вида № 2.

В новый детский сад при комплектовании записалось более 120 детей, кроме того, в нем предусмотрена долгожданная для родителей группа 2–3 летнего возраста, сообщает пресс-служба администрации Муринского поселения. В этом отделении будут работать пять групп.

Это десятый открытый в этом году детский сад на территории Всеволожского района и третий – в Мурино.

– Проблема очереди в детские сады все еще очень актуальна, однако во многих поселениях она уже решена, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – К слову, именно здесь в Мурино, в будущем году откроется еще три детских сада общей вместимостью более 360 мест.

Фото Антона ЛЯПИНА