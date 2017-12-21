Строительство развязки с КАД в районе Западного Мурино планируют начать уже в марте следующего года. Об этом рассказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Проект компании «Возрождение» прошел экспертизу, и строительные работы планируется начать уже в марте будущего года, – отметил губернатор. – Стоимость проекта составит около 800 тысяч рублей. Строить развязку будем за счет областного бюджета.

Отметим, что строительство развязки в Мурино – один из нескольких этапов разгрузки дорожно-транспортной системы новостройки. Еще в октябре здесь был открыт «прокол», по которому можно выехать на проспект Культуры. Однако глобально решить проблему перегруженности транспортной инфраструктуры можно будет решить только после строительства платной автомагистрали от КАД до трассы Петербург – Матокса в створе Пискаревского проспекта.

Ирэн ОВСЕПЯН