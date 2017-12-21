В ближайшую пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать подробности полицейской операции по пресечению деятельности борделя, вольготно расположившегося в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Мурино; посочувствовать преподавательнице танцев на пилоне из Всеволожска, у которой прямо на рабочем месте злоумышленники цинично похитили личные вещи и деньги.

Также поклонников рубрики ожидает информация о пресечении незаконной деятельности по приему и размещению опасных отходов близ деревни Лесколово и короткая история о петербургском бизнесмене, которого «разоружили» таинственные гости, наведавшиеся в его особняк в поселке Токсово в отсутствие хозяев.