Свалка отходов IV класса опасности выявлена на базе металлолома в деревне Лесколово Всеволожского района.

В понедельник, 18 декабря, в ходе рейдового обследования окрестностей деревни Лесколово на территории базы приема металлолома обнаружили несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов. По периметру пункта приема был установлен железный забор и заграждение из колючей проволоки.

– Отработанные покрышки пневматических шин, пришедшие в негодность автомобильные запчасти и лом черных металлов складированы непосредственно на почве, – сообщила пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Незаконная деятельность по приему и размещению отходов пресечена, в отношении установленных нарушителей возбуждены административные дела.

Фото комитета государственного экологического надзора Ленобласти