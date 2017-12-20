Всеволожцы выбрали лучшую эмблему к 55-летию города

Вчера, 19 декабря, были подведены итоги городского конкурса на создание эмблемы 55-летия города Всеволожска.

Конкурс проводился с 16 октября по 1 декабря в рамках подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Всеволожска. Победителем конкурса «Эмблема к 55-летию Всеволожска» стала Оксана Лобода, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района. Свою работу она описывает так: «Наш город является частичкой России, поэтому его герб изображён продолжением российского флага. Всеволожск, как чаша, с каждым годом наполняется благоустройством, благосостоянием и новыми жителями, которые выбирают город за его экологическую чистоту, близость к культурной столице…»

Проект эмблемы, признанный победителем, будет использован в следующем году при разработке единой концепции праздничного оформления города, сценических площадок, в изготовлении сувенирной продукции, в полиграфических и печатных изданиях, при размещении в сети интернет.