Проектирование автовокзала в Мурино планируется начать уже в следующем году. Об этом заявил в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Земля, на которой планируется построить автовокзал, находится в частной собственности, однако владельцы участка готовы передать его для строительства, – отметил глава 47-го региона. – Мы планируем разрешить инвестору построить на этой территории помимо автовокзала торговые павильоны. Думаю, проблем с инвесторами не будет, ведь они смогут окупить инвестиции, благодаря большому потоку людей.

Ирэн ОВЕПЯН