Перевозчики Ленинградской области в 2018 году продолжат бесплатно перевозить пассажиров старше 75 лет. О продлении соглашения с перевозчиками сегодня сообщили в региональном управлении по транспорту.

На 85 автобусных маршрутах в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Приозерском, Ломоносовском, Выборгском и Кировском районах, а также на маршрутах между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом люди старшего поколения смогут ездить бесплатно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В бессрочной акции принимают участие как крупные региональные перевозчики – холдинг «Питеравто», ООО «АТП Барс 2» и ООО «Такси-2», так и предприятия, обслуживающие местные маршруты в Лужском и Кингисеппском районах. Кроме того, к акции присоединятся несколько новых маршрутов, которые свяжут территории новостроек со станциями петербургского метрополитена.

Для подтверждения права на бесплатный проезд пассажиру необходимо предъявить кондуктору или водителю паспорт или его копию.

Маршруты во Всеволожском районе:

№ 810Д Светогорск – Мурино, ст. метро «Девяткино»;

№ 859/885 Приозерск, вокзал – Мурино, ст. метро «Девяткино»;

№ 897 Красносельское – Мурино, ст. метро «Девяткино»;

№ 413 Токсово – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 441 Юкки – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 596А Кобона – ст. метро «Ул. Дыбенко» – Кудрово, ЖК «Семь Столиц»;

№ 692 Оранжерейка – ст. метро «Ул. Дыбенко» – Кудрово, ЖК «Новый Оккервиль».