В прошедшие выходные состоялось IX Объединенное первенство Санкт-Петербурга по киокусинкай каратэ среди юношей и девушек 12–17 лет. Более 500 спортсменов сражались за золото на татами.

Организатором турнира выступила Санкт-Петербургская федерация кекусин каратэ-до. Объединённая судейская бригада, представители различных федераций, судила качество боев и ката.

От Федерация каратэ киокусинкай г. Всеволожска на турнире выступали Даниил Бурмистров и Ангелина Булгарева. Даниил Бурмистров в тяжелых поединках на грани нокаута вынужден был уступить пальму первенства, но получил опыт участия в турнирах с достойными соперниками. Ангелина Булгарева все поединки, даже с противниками, которые были тяжелее ее, закончила досрочно и в итоге заняла 1-е место.

Фото МОО «Федерация каратэ киокусинкай»