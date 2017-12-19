В микрорайоне Южный находится лучший в Ленобласти двор

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству подвел итоги региональных конкурсов на лучший двор и подъезд в сельских и городских поселениях. В конкурсе «Лучший двор» победителем признано Товарищество собственников жилья «Династия» – двор между д. 6 и д. 8 по ул. Центральной во Всеволожске.

В конкурсе «Лучший подъезд» победителем признано Муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство» – подъезд № 1, в доме на пр. Ленина № 61 в Киришах. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, победители получат подарочные сертификаты на приобретение товаров в строительном гипермаркете на сумму 50 тыс. рублей каждый и памятные дипломы.

Ежегодные конкурсы на звание «Лучший двор» и «Лучший подъезд» в городских и сельских поселениях Ленинградской области проводятся среди управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, советов многоквартирных домов на территории региона.