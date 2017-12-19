Администрация Ленинградской области готова вложиться в строительство объездной дороги в обход Мурино в створе Гражданского проспекта при условии участия в проекте застройщиков. Об этом в ходе сегодняшней рабочей поездки по Всеволожскому району рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, сложилась порочная практика, при которой администрация Ленинградской области повышает привлекательность территории для самих застройщиков, выкупая у них же землю за счёт бюджетных средств.

– Сейчас компаниям будет предложено поучаствовать в виде долевого взноса и общими усилиями возвести обход в Мурино раньше запланированного срока, – отметил глава 47-го региона.

Проект реализации строительства предполагает несколько этапов, среди которых обустройство проезда под кольцевой дорогой, который был открыт в октябре 2017 года, и строительство развязки. Проектная стоимость строительства обхода составляет 2,3 млрд рублей.

Губернатор рассказал также о строительстве улично-дорожной сети в Мурино.

– Зачастую, строя дом, застройщики начинают настраивать дольщиков против властей, которые не дают разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, – отметил Александр Дрозденко. – К примеру, две строительные компании в Мурино построили здания, но они не предусмотрели самое главное – строительство дороги к этим домам. Подъездные дороги и развязки к населенным пунктам мы готовы построить за счёт бюджета, а вот опорная дорожная сеть внутри микрорайона – это уже обязанность застройщиков.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА