В Ленинградской области завершился V Юбилейный конкурс народного признания «Наш любимый врач», который проводится ежегодно при поддержке правительства и губернатора региона.

Выбор победителей производился на сайте Конкурса http://НашЛюбимыйВрач.РФ с 20 ноября по 15 декабря. Голоса благодарных пациентов конвертировались в баллы, формируя рейтинг врача.

В конкурсе участвовали 440 детских врачей региона, в двух номинациях: «Врачи-педиатры» – 247 врачей-участников, «Детские специалисты» – 193 врача-участника. На сайте зарегистрировались более 4 000 жителей Ленинградской области, которые написали 1 690 отзывов и 157 историй из опыта общения с докторами. Дети нарисовали 114 рисунков в поддержку любимых врачей.

Среди победителей конкурса немало специалистов из Всеволожского района. В номинации «Педиатры»: врач-педиатр участковый Всеволожской КМБ с. Павлово Алексей Сергеевич Богданов; врач-педиатр участковый Всеволожской КМБ пос. им. Морозова Анастасия Григорьевна Черных. В номинации «Детские специалисты»: врач-оториноларинголог Всеволожской КМБ Инна Михайловна Кудинова; врач-невропатолог детский Всеволожской КМБ Алла Леонидовна Грошева.

Победители конкурса рисунков на медицинскую тему: Таисия Апарцева – Анастасия Григорьевна Черных, врач-педиатр участковый Всеволожской КМБ пос. им. Морозова. Диана Селиверстова – Анастасия Григорьевна Черных, врач-педиатр участковый Всеволожской КМБ пос. им. Морозова.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 25 декабря в правительстве Ленинградской области.