В Культурно-досуговом центре «Южный» города Всеволожска прошел районный фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Шире круг».

В фестивале приняли участие ученики Всеволожской школы интерната, воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра «Волшебный дирижабль», молодежно-подросткового клуба «Энергия», студии рисования песком Лесколовского дома культуры, центра детского творчества Ломоносовского района.

Начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Наталья Краскова поздравила ребят с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и рассказала, почему фестиваль получил название «Шире круг».

– Мы расширяем свои горизонты, расширяем свои познания, понятия об окружающем нас мире через соприкосновение с творчеством и искусством. Сегодня вы сможете поделиться друг с другом своими дружескими объятиями, сказать добрые слова, пожелать друг другу мира, любви, счастья и успехов.

В фестивале также приняли участие артисты эстрады, студия спортивного-бального танца «Овация», ученики секции спортивного ушу, студия современной хореографии «Грани».

Больше всего аплодисментов ребят завоевал клоун Роман Буренков, который делал невероятные шляпы из воздушных шаров и приглашал мальчишек и девчонок поучаствовать в его представлении.

Фестиваль «Шире круг» проводится ежегодно с целью создания условий для развития творческой способности детей и привлечения внимания общественности к проблемам социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.

Фото Антона ЛЯПИНА