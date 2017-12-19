Комфортной средой среднеевропейского уровня назвал Западное Мурино губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и даже сравнил этот пригород Петербурга с рождественским Сеулом. Сегодня в рамках рабочей поездки по Всеволожскому району губернатор побывал в поселках Мурино и Бугры, где осмотрел проблемные точки.

– Бульвар с новостройками очень похож на центральные улицы столицы Южной Кореи, – отметил губернатор. – Год назад, примерно в это время, я был в предрождественском Сеуле, и здешние многоэтажки мне чем-то напомнили корейский мегаполис.

По итогам встречи губернатор рассказал журналистам о принципиальной разнице между двумя территориями интенсивного развития.

– В Новом Мурино, несмотря на плотную застройку, активно возводятся школы, детсады. Впервые на этой территории удалось сбалансировать строительство жилья и социальных объектов. В поселке Бугры все наоборот. К сожалению, местная власть упустила контроль. Сегодня нас не устраивает ситуация с застройкой. По этой причине мы не согласовываем Генплан поселка Бугры. Отныне мы не будем разрешать больше строить ужасные плотные микрорайоны, где отсутствует инфраструктура. Нет даже возможности построить соцобъекты, так как нет земли под строительство.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА