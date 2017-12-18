Александр Дрозденко встретится с жителями Бугров

Завтра, 19 декабря, состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район, в ходе которой он встретится с жителями Бугровского сельского поселения. В режиме диалога бугровчане смогут высказать свои предложения по решению проблем в социальной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуре, обсудить выполнение решений Совета новостроек. Встреча состоится в 15.00 в здании Культурно-досугового центра «Бугры» (Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А).