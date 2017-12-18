Вопросы улучшения условий для привлечения капиталов обсуждались сегодня, 18 декабря, в КДЦ «Южный» на совещании по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском районе.

Бизнесмены рассказывали о своем, наболевшем. Больше всего предпринимателей интересовали вопросы, связанные с выделением земельных участков, налогообложением, муниципально-частным партнерством.

– Цель нашего мероприятия нащупать болевые точки, а после донести все ваши предложения до правительства Ленинградской области. Поэтому необходимо тщательно проработать все набившие оскомину проблемы и создать условия для эффективной работы бизнеса, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Сегодня важно, чтобы предприниматели решали свои проблемы в тандеме с чиновниками.

– Во Всеволожском районе принимаются меры, направленные на снижение административных барьеров. В частности, сократились сроки рассмотрения разрешительных документов на выдачу земельных участков, разрешения на строительство, – рассказала начальник управления экономики администрации Инга Маслова. – На базе МФЦ открылось единое окно для предпринимателей, благодаря которому бизнесмены смогут получить все необходимые услуги. Кроме того, в рамках поддержки предпринимателей из бюджета администрации на развитие малого и среднего бизнеса было выделено 3 миллиона рублей.

По словам Инги Масловой, в районе планируется открытие четырех муниципальных производственных площадок, а также большого бизнес-инкубатора площадью в 3 тыс. кв. метров. Для обеспечения бизнесменов дешевыми и длинными кредитами планируется создать микрофинансовую компанию. Это станет еще одним шагом к привлечению инвестиций.

Ирэн ОВСЕПЯН