Во Всеволожском ЦКД 15 декабря состоялся ежегодный отчётный концерт молодёжно-подростковых клубов города.

Во Всеволожске семь молодёжно-подростковых клубов. В клубе смешанных единоборств «Боец» учат постоять за себя, программы клубов «Победа» и им. Александра Невского направлены на патриотическое воспитание молодёжи. В клубах «Росинка», «Пульс», «Южный парк», «Энергия» занимаются организацией различных форм досуга. Есть в них и очень необычные занятия. Например, в «Пульсе» можно научиться китайскому языку. Все клубы были созданы администрацией. В них можно бесплатно проводить время, учиться чему-то новому и полезному.

На отчётном концерте подводились итоги работы клубов за год. Родители, друзья и знакомые пришли поддержать выступающих. Перед началом торжественной части демонстрировали видео о клубной жизни. Также клубы подготовили стенды с фотографиями, рассказывающие об их деятельности.

В этот вечер на сцене пели, танцевали, читали стихи, показывали спортивную подготовку. Открыла творческую часть концерта хореографическая студия «Маски» из клуба «Южный парк» со своим зажигательным номером «Чирлидинг». Следующими выступили воспитанники студии авторской песни «Сердца струны». Вместе с руководителем Юлией Могильниченко они исполнили музыкальную композицию «Замыкая круг». По сюжету номера «Однажды в кукольном театре» студии бального танца Николая Сначева при клубе «Росинка» кукловод заводил кукол и те начинали исполнять красивый танец. А воспитанники клуба им. Александра Невского перевоплотились в богатырей и устроили на сцене показательный бой.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА