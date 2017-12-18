Нынешний, 2017 год стал юбилейным для службы ЗАГС России – сегодня, 18 декабря, исполняется 100 лет со дня ее основания, хотя обязательная регистрация рождения православного населения в нашей стране была введена еще во время правления Петра I. Одним из первых документов советской власти стал декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», долгие годы определявший структуру работы ЗАГСов.

Сегодня российские ЗАГСы – это современные государственные учреждения, где бережно хранят традиции и умело сочетают их с современными технологиями. Не является исключением и Управление ЗАГС Всеволожского района – в настоящее время здесь трудятся 13 профессиональных специалистов, практически вся работа ведется при помощи электронных носителей. Помимо регистрации семи видов записей актов гражданского состояния – браков, рождений, смертей, разводов, перемены имени, установления отцовства, усыновления, основная работа управления связана все-таки с архивом, в котором хранятся около двух тысяч книг, сформированных из первых экземпляров актовых записей, с 1926 года и по настоящее время.

По информации начальника учреждения Юлии Шемякиной, всего с января по ноябрь текущего года Всеволожским Управлением ЗАГС было зарегистрировано 8 675 актов гражданского состояния. Из них рождений – 2 989, что на 64 больше, чем за этот же период прошлого года. Меньше, чем в прошлом году, зарегистрировано смертей – 2 887, на 318 меньше прошлогоднего показателя. Кстати, согласно статистике Управления Россия постепенно выходит из демографической «ямы», которая образовалась в 90-е годы – разрыв между числом рождений и смертей ежегодно сокращается.

Также за отчетные 11 месяцев было зарегистрировано 1 084 брака – на 94 больше, чем в прошлом году. Количество разводов почти не изменилось – 1 038 в минувшем году, 1 067 – в текущем. Увеличилось количество усыновлений, возросло число обращений по перемене фамилии и имени и установления отцовства.

В ближайших планах Управления ЗАГС Всеволожского района – формирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния как составной части единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА