Пятиэтажное здание на территории Всеволожской клинической межрайонной больницы уже готовится открыть двери для маленьких пациентов и будущих мам. В новой детской поликлинике светятся окна, оснащаются кабинеты, идут последние приготовления. Об этом членам Общественного совета Всеволожской КМБ, заседание которого состоялось в конце недели, рассказала Мария Тюлькина, заместитель главного врача по детству и родовспоможению.

Сразу после новогодних праздников поликлиника начнет поэтапно заселяться. Уже на 100% укомплектован штат педиатров и остального персонала. Кроме восьми кабинетов, где будет вестись прием ребятишек, в поликлинике также откроется детская стоматология, физиотерапевтическое отделение, центр здорового ребенка (для него предусмотрен отдельный вход). А также сюда, на 5-й этаж, с улицы Социалистической переедет женская консультация. А торжественное открытие поликлиники планируется в конце января – начале февраля, когда она заработает на полную мощность.

С тех пор как во взрослой поликлинике появилось детское отделение, прошло четыре десятка лет, а население за это время выросло в разы. Сейчас на учете в поликлинике стоит 11 200 детей, проживающих во Всеволожске. Это 14 педиатрических участков. Потребность в новой поликлинике огромная. И вот, наконец, скоро она примет маленьких пациентов.

Главный врач Всеволожской КМБ Константин Шипачев, при котором это строительство осуществлено, имеет другую грандиозную мечту: построить на территории больницы новый девятиэтажный хирургический корпус. Он обратился к общественности с просьбой поддержать его в этом начинании для продвижения проекта. И даже провел участников совета по территории к месту, где это возможно сделать.

Вера ТУМАНОВА, член Общественного совета Всеволожской КМБ