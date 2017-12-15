Рабочая группа администрации Муринского поселения 15 декабря проверила ход строительства участка дороги – продолжение Арсенальной улицы от Шоссе в Лаврики до Скандинавского проезда.

В результате осмотра объекта выявлено, что отсутствует подключение искусственного освещения проезда к электрическим сетям, не демонтированы временные дорожные знаки, въездные автомобильные ворота, не вывезен строительный мусор, поверхность проезжей части и пешеходных тротуаров не очищены от снега и наледи, сообщает пресс-служба администрации Муринского поселения.

Администрация направила подрядчику свои замечания, в связи с этим сроки открытия автомобильного проезда с 15 декабря переносятся на время устранения недостатков.