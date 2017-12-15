Вчера глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский встретился с представителями ветеранских организаций Всеволожского района. Андрей Низовский поздравил собравшихся с наступающими праздниками.

Участники мероприятия в предновогодней праздничной атмосфере обсудили вопрос финансирования и эффективного распределения бюджетных средств. Старшее поколение охотно делилось своими планами и рассказывало о приоритетах дальнейшего развития как первичных, так и основных ветеранских организаций.

– Ежегодно на финансирование ветеранских организаций выделяется более 1 млн 800 тыс. руб. – отметил Андрей Низовский. – 1 млн. 200 тыс. из областного и более 600 тыс. руб. из районного бюджета.

Председатель Совета ветеранов Всеволожского района Анатолий Калашников отметил, что организация и дальше будет выступать с разными инициативами, а также вести активную работу, направленную на поддержку ветеранов Всеволожского района.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА