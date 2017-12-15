Андрей Низовский встретился с ветеранами
Вчера глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский встретился с представителями ветеранских организаций Всеволожского района. Андрей Низовский поздравил собравшихся с наступающими праздниками.
Участники мероприятия в предновогодней праздничной атмосфере обсудили вопрос финансирования и эффективного распределения бюджетных средств. Старшее поколение охотно делилось своими планами и рассказывало о приоритетах дальнейшего развития как первичных, так и основных ветеранских организаций.
– Ежегодно на финансирование ветеранских организаций выделяется более 1 млн 800 тыс. руб. – отметил Андрей Низовский. – 1 млн. 200 тыс. из областного и более 600 тыс. руб. из районного бюджета.
Председатель Совета ветеранов Всеволожского района Анатолий Калашников отметил, что организация и дальше будет выступать с разными инициативами, а также вести активную работу, направленную на поддержку ветеранов Всеволожского района.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА