В эти дни еврейская община отмечает один из самых древних и почитаемых иудейских праздников – Хануку. Она продолжится восемь дней, в этом году Хануку отмечают с 13 по 20 декабря. Все это время в синагогах будут читать молитвы, а в домах верующие каждый вечер зажигать ритуальный светильник – ханукию.

Этот праздник света и огня 14 декабря отметили и во Всеволожске. В концерте принимали участие представители творческих коллективов разных национальностей. Организатором мероприятия выступил Дом дружбы Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Ведущий мероприятия Барух Финкельштейн рассказал собравшимся о том, что история праздника своими корнями уходит в далекие времена. По легенде, воины Израиля победили греков и когда вступили в помещение разграбленного Храма, обнаружили там кувшин с маслом для светильника. Он должен был гореть всего один день, но в итоге не угасал восемь. Поэтому согласно древнему обычаю в честь Хануки зажигается большой девятисвечник. С тех пор Ханука символизирует победу веры над безбожием, света над тьмой.

– Отрадно, что мероприятие в этом году решили провести в нашем районе, – отметила в своём выступлении заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова. – Знакомство с традициями и культурой разных народов помогает всем нам лучше понимать друг друга.

Директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко рассказал, что этот праздник ранее отмечался в Выборге и Лесколово, а в нынешнем году его решили организовать во Всеволожске.

В рамках мероприятия на сцене КДЦ «Южный» выступили творческие коллективы. Зрители очень тепло встретили лауреата вокальных конкурсов и фестивалей Валерия Кнауба, который исполнил «Хава нагилу», «Шалом, мой друг» и другие песни. На концерте выступили образцовый коллектив ансамбль цыганской песни и танца «Красная роза», Марийский фольклорный ансамбль «Мари ушем», армянский дудукист Каро и другие коллективы. В конце праздника гостей угощали традиционными еврейскими пончиками с вареньем.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА